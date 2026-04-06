Tarımın başkenti Konya'ya tarihi imza

Şu günlerde Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarına ev sahipliği yapacak Konya, geçmişten günümüze dek önemli bir tarım şehri olarak varlığını sürdürdü. Konya’da Hititlerden günümüze ulaşan 3 bin yıllık anıt tarım alanında tarihi bir imza olarak günümüze ışık tutuyor.

Dünyadaki ilk yazılı tarım anıtı

Tarihi İvriz Kaya Anıtı, Konya’nın Ereğli ilçesine 12 kilometre uzaklıkta, Halkapınar ilçesi sınırları içerisinde İvriz Suyu’nun kaynak başında bulunuyor. Geç Hitit dönemi eseri arasında. Dünyadaki ilk yazılı tarım anıtı ve dünya tarihindeki ilk yazılı kabartma kaya anıtı olma özelliği taşıyor. Aramileşmiş, Geç Hitit dönemine ait en önemli sanat yapıtlarında yer alıyor.

Bir çok medeniyetten izler taşıyor

MÖ.727-742 yılları arasında, Kral Varpalavas tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. 4.20 x 4.20 metre ölçülerinde, kaya zemin üzerine, kabartma tekniğiyle yapılmış bir anıt. Anıtta, aynı zamanda, Asur ve Frgy etkileri de görülüyor. Tuvana krallığından, günümüze gelebilmiş bir eserdir. Tuvana krallığı; başkenti Ereğli olan ve ön Hititler tarafından kurulan bir krallık olarak biliniyor.

Dönemin sanatsal özelliklerini yansıtıyor

Anıtta; bölgenin kralı Varpalavas ile Tarhundas tasvir edilmiş. Tarhundas; krala göre daha büyük ölçüde, ellerinde üzüm salkımı ve buğday başaklarını tutuyor. Kral ise, daha küçük ve dua eder durumda tasvir edilmiş. Tasvirdeki objelerin giysileri; geç Hitit sanatının özelliklerini yansıtıyor. Her iki figürün arasında bulunan, hiyeroglif yazıda: ”Ben hakim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; sarayda bir prens iken, bu asmaları diktim, Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin” yazılı.

UNESCO Dünya mirası listesinde

Kral Varpalavas; yöredeki Hitit ve Luwi kökenli halk için, bu anıtı yaptırırken, tanrı ve kral ilişkilerini simgesel olarak gözler önüne sermiş. Ayrıca, anıt dönemine ait olarak, burada yetiştirilen üzüm ve buğday hakkında bilgi vermesi bakımından ilginç bulunuyor. Anıt UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor.