Yerli roket motorunda büyük iddia!

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaya, PUURA olarak roket geliştirme konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaya, üzerinde çalıştıkları ürünlerden en önemlisinin sıvı yakıtlı roket motorları olduğunu belirterek, “Türkiye’de doğrudan bir platforma takılıp kullanıma hazır sıvı yakıtlı motor bizimkidir. Defalarca ateşlediğimiz motor. Gayet iyi çalışan ve bir anlamda kendisinden bekleneni yerine getirmesi itibarıyla en iyi motorlardan bir tanesidir. Farklı testlerini yapıyoruz. Şu an belirli performans haritalarına yönelik uzun vadeli çalışma testlerini sürdürmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Ürettikleri motorun itki yoğunluğu yüksek bir motor olduğuna dikkati çeken Kaya, “Motorun kendisi 10 kilogram ağırlığında. Şu an itibarıyla 500 kilograma kadar bir yükü havalandırabiliyor. Sadece süpersonik değil, ilerleyen dönemde hipersonik potansiyel de barındıran bir motor olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kaya, derin teknoloji yatırımlarının Türkiye’de yükseliş trendi gösterdiğini belirterek, uzay ve savunma alanında ilerleyen yıllarda startup ekosisteminin etkisinin daha belirgin şekilde hissedileceğini anlattı.

Startupların uzun vadeli finansman bulmakta zorluk çektiğini ifade eden Kaya, derin teknoloji alanındaki uzun vadeli desteklerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kaya, teknoloji geliştirme sürecinde üniversitelerin en büyük katkısının teknoparklar olduğunu belirterek, “Boğaziçi Teknopark’ta uzun süre vakit geçirdik. Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran bey liderliğindeki Boğaziçi Teknopark’ın bize çok büyük katkıları oldu.” dedi.