Gençlerbirliği'nde tehlike büyüyor! 8 maçtır 3 puana hasret

Gençlerbirliği galibiyeti unuttu. Trendyol Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan başkent ekibi, bu süreçte 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar, son 3 puanını 1 Şubat’ta aldı. Bu tarihte Gaziantep FK’yı 2-1 yenen Gençlerbirliği, o günden bu yana Süper Lig’de maç kazanamadı.

Başkent temsilcisinde, saha içindeki istikrarsız sonuçlar saha dışındaki değişiklikleri de beraberinde getirdi. Sezon içerisinde 3 başkan değiştiren Gençlerbirliği, takımı da 4 farklı teknik direktöre emanet etti. Volkan Demirel, bu sezon ikinci kez takımın başına getirildiğinden beri maç kazanamadı. Bu süreçte Beşiktaş, Konyaspor ve Göztepe'ye mağlup olan başkent ekibi, Alanyaspor'la berabere kaldı. Gençlerbirliği, 25 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alırken, ligden düşme korkusunu derinden hissetmeye başladı. Gençlerbirliği, 29. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak.