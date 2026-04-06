Konyalı sanatçı sessizliğini bozdu

Vefasızlık ve iki yüzlülüğü eleştiren "Amin" eseri, tüm dijital platformlarda yayınlandı; Akkaş yeni dönemde benzer temalarda eserler üreteceğinin sinyalini verdi.

Konyalı sanatçı Ali Akkaş, toplumsal yozlaşmaya ve iki yüzlülüğe ayna tutan yeni single çalışması “Amin”i yayınladı. Aslen Konyalı olan ve müzik dünyasında milli temalı eserleriyle tanınan Ali Akkaş, yaklaşık on yıllık bir aranın ardından sanat camiasına iddialı bir dönüş yaptı. 2013 yılında çıkardığı "Anadolum" albümüyle dikkatleri üzerine çeken, ancak 2015 yılında radikal bir kararla müziğe ara veren Akkaş, "Amin" isimli yeni eseriyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Çocukluktan Bestekârlığa Uzanan Bir Yolculuk

1990 Konya/Kadınhanı doğumlu olan Ali Akkaş, edebiyat ve müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. Küçük yaşlarda kaleme aldığı şiirlerini, 2010-2011 yıllarında Muğla/Milas’ta tamamladığı vatani görevinin ardından bestelemeye başladı. 2013 yılında müzikseverlerle buluşturduğu "Anadolum" albümü, sanatçının milli değerlere olan bağlılığının bir nişanesi olarak hafızalarda yer edinmişti.

Kirli Dünyanın İki Yüzlülüğüne Sessiz Kalamadım

2015 yılından bu yana mikrofonlardan uzak duran Akkaş, geri dönüş kararının ardındaki temel motivasyonun günümüz dünyasındaki ahlaki erozyon olduğunu belirtiyor. Sanatçı, 2025 yılının Ekim ayında kaleme aldığı ve geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluşturduğu “Amin” eseri için, "Resmen geri döndüm" ifadesini kullanıyor. Eserinde; vefasızlığı, haramzade anlayışı ve maskeli yüzleri sert bir dille eleştiren Akkaş, toplumun kanayan yaralarına şiirsel bir dua ile dokunuyor.

Tüm Dijital Platformlarda Yayında

Ali Akkaş’ın kendine has tarzıyla yorumladığı “Amin”, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Instagram ve TikTok olmak üzere tüm küresel mecralarda dinleyiciyle buluştu. Kısa sürede ilgi gören eserin çarpıcı sözleri ise adeta bir manifesto niteliği taşıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Akkaş, "Amin" ile başladığı yeni dönemde, toplumsal duyarlılığı yüksek eserler üretmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

