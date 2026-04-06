Selçuk Üniversitesinden gururlandıran başarı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Selim Çınar, “İçimdeki Mavi” adlı eseriyle 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Selim Çınar “İçimdeki Mavi” adlı çalışmasıyla seramik kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü. Özgün anlatımı ve sanatsal diliyle dikkat çeken eser; jüri tarafından estetik değer, teknik yeterlilik ve ifade gücü açısından değerlendirildi.