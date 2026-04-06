  Selçuk Üniversitesinden gururlandıran başarı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Selim Çınar, 'İçimdeki Mavi' adlı eseriyle 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda başarı ödülüne layık görüldü.

  • Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Selim Çınar, "İçimdeki Mavi" adlı eseriyle 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda başarı ödülü kazandı.
  • Çınar'ın Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada ödüle layık görüldü.
  • Yarışmaya dört farklı kategoride 783 sanatçı başvururken, Doç. Çınar'ın eseri sınırlı sayıdaki başarı ödüllerinden birini aldı.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Selim Çınar, “İçimdeki Mavi” adlı eseriyle 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya dört farklı kategoride 783 sanatçı başvuruda bulundu. Alanında seçkin eserlerin değerlendirilmeye alındığı organizasyonda sınırlı sayıda eser başarı ödülü almaya hak kazandı.

Konyalı sanatçı sessizliğini bozdu
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Selim Çınar “İçimdeki Mavi” adlı çalışmasıyla seramik kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü. Özgün anlatımı ve sanatsal diliyle dikkat çeken eser; jüri tarafından estetik değer, teknik yeterlilik ve ifade gücü açısından değerlendirildi. 

