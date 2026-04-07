Türkiye'ye EURO 2032 öncesi sürpriz!

UEFA, İtalya'daki futbol krizleri nedeniyle 2032 Avrupa Şampiyonası’nı İtalya'dan alıp Türkiye’ye tek başına verebilir. İspanyol basınından AS Gazetesi'nde yer alan haberde, "İtalya'ya bir darbe daha" başlığı atılırken UEFA Başkanı Ceferin'in de açıklamalarına yer verildi.

Ceferin, İtalya'daki stadyumlar ve organizasyon için "Durum değişmezse turnuva İtalya'da oynanmayacak" ifadelerini kullandı. Haberde, İtalya'nın altyapı sorunları ve stadyum yetersizlikleri nedeniyle organizasyonu riske attığı, bu yüzden UEFA’nın alternatif olarak Türkiye’yi değerlendirdiği ifade ediliyor. Türkiye'nin ise altyapı olarak çok daha hazır olduğu ve turnuvayı tek başına düzenleyebileceği belirtildi.