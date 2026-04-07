Trump: 'Medeniyet yok olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.' ifadelerini kullandı.

AA
AAAnadolu Ajansı
Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı ile İran'ı tehdit etti.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" açıklamasında bulundu.

'İran lideri Hamaney, bilinci kapalı halde tedavi görüyor'
Bu Habere de Bak
Konya'nın sofrasında yarış başladı
Konya’nın sofrasında yarış başladı
Konya yolunda yürekleri hoplatan kaza! Virajı alamayıp devrildi
Konya yolunda yürekleri hoplatan kaza! Virajı alamayıp devrildi
Konya'nın dev tesisinde geri sayım!
Konya'nın dev tesisinde geri sayım!
Konya'da korkunç anlar: Tır, otomobili metrelerce sürükledi!
Konya’da korkunç anlar: Tır, otomobili metrelerce sürükledi!
Tohumun geleceği Konya'da şekilleniyor
Tohumun geleceği Konya’da şekilleniyor
Konya dahil 6 ilde nakliye çetesi çökertildi
Konya dahil 6 ilde nakliye çetesi çökertildi