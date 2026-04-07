'İran lideri Hamaney, bilinci kapalı halde tedavi görüyor'

İngiliz "The Times" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına dayanan bir değerlendirme notuna göre, Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı öne sürdü.

Haberde, Körfez ülkeleriyle de paylaşılan söz konusu notta, "bilinci kapalı olan Mücteba Hamaney'in ağır sağlık durumu nedeniyle Kum'da tedavi gördüğü ve karar alma süreçlerine katılamadığı" iddia edildi.

Aynı değerlendirme notunda, yaşamını yitiren eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığından bahsedildi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında yaralandığı iddiasında bulunan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İran'ın Washington'daki temsilciliğinden konuya ilişkin yorum talep edildiği, ancak henüz resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını iletmişti.

İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, iddiaları yalanlayack bir şekilde Hamaney'in sağlığının da oldukça iyi olduğunu aktarmıştı.