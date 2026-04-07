KKTC topraklarını hedef alan açıklama

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Paskalya Bayramı dolayısıyla Limasol'daki 3. Destek Tugayını ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Rum lider Hristodulidis'in huzurunda konuşma yapan 3. Destek Tugayı Komutanı Tuğgeneral Haralambos Evgeniadis, RMMO olarak hazırlık seviyelerinin üst düzey olduğunu ifade etti.

Evgeniadis: "Yakında Girne, Mağusa ve Karpaz ile işgal altındaki tüm vatanımızın her köşesinde Paskalya'yı kutlayabileceğimizi diler ve umarız." ifadesi ile KKTC topraklarında bulunan bazı şehir ve bölgeleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

Konuşmanın ardından kürsüye gelerek Paskalya Bayramı için askerlere hitapta bulunan GKRY lideri Nikos Hristodulidis de RMMO'nun güçlendirilmesi ve teknik anlamda ekipmanın yükseltilmesini gerektiğini savundu.

Hristodulidis, RMMO'nun caydırıcılık gücünü yükselteceklerini, hedeflerinin, savunma konusunda ürün ithal etmekten çok ihraç etmeye odaklandığını dile getirdi.