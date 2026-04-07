Palut-Meler diyaloğunda neler konuşuldu?

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor maçının son dakikalarında aleyhlerine verilen penaltı kararını Halil Umut Meler’e sorduğunu ve aldığı cevap karşısında penaltının içine sinmediğini söyledi. Palut konuyla ilgili şöyle konuştu, “Maçın sonunda Halil Umut Meler ile penaltı kararını konuştum. Genel manada baktığınız zaman gördüğünü çalan bir hakem gördüm, artısıyla eksisiyle. Belki bizim ve Samsunspor’un memnun olmadığımız fauller vardır ama zaten çok fazla kritik pozisyon da ceza sahasında olmadı. Bizim penaltı pozisyonu oldu. Onların penaltısı penaltıydı ama ofsayt oldu”.

“Halil Hoca'yla da maç sonunda konuştum, anlattı bana kuralı. Ben hep kural kitabı okumuyorum. Öğrenmek istedim ama onun söylemesine de rağmen benim içime sinmedi böyle bir penaltı. Saygı duyuyorum kuraldır ama futbolda bu çok var. Yani o kadar bu mücadeleleri var ki futbolda…. Formadan çekme, kündelese, tam o işler bence tam oluşmadı. Bir temas var mı, var? Temas biraz saniyelerce sürüyor mu? Yapışma birbirlerine evet, sürüyor. Ama belki Konyaspor tarafından bizim tarafımızdan bakıyorumdur. Onu da kenara koyayım. ‘Kesinlikle penaltı deği’ diyemem ama içime gerçekten bir futbol adamı olarak çok sinmedi”.