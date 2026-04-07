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Konya'da bugün kimler vefat etti? 7 Nisan Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 7 Nisan Salı günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 7 Nisan Salı günü
Şerife KayaEditör
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  18. BEBEK DEMLAHI
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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