Konya'da bugün kimler vefat etti? 7 Nisan Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 7 Nisan Salı günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- SULTAN TOPAK
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
- NEMİDE CANSIZ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ŞAHİN KARABULUT
YAZIR MEZARLIĞI
- SÜLEYMAN KADAİFCİ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- PERİHAN ŞAKİROĞLU
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- BEBEK ÖZDEMİR
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- ZEYNEP BİLİR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- BEBEK AKBAŞ
KARAASLAN MEZARLIĞI
- AHMET GEZEN
YAZIR MEZARLIĞI
- ABDULLAH YÜCE
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
- HATİCE KARAASLAN
HARMANCIK MEZARLIĞI
- ŞERİFE KOYUNCU
ALİYENLER MEZARLIĞI
- EMİNE KÜÇÜKSAYACIGİL
ARAPLAR MEZARLIĞI
- SEVİLAY TOKAY
MUSALLA MEZARLIĞI
- HALİME TOGAY
ÜÇLER MEZARLIĞI
- KEMAL DEĞİRMENCİ
YAZIR MEZARLIĞI
- İSMAİL KAYA
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- BEBEK DEMLAHI
İŞGALAMAN MEZARLIĞI