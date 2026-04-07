Fenerbahçe, deplasmanda galibiyet peşinde

Basketbol Avrupa Ligi'nin 36. haftasında Fenerbahçe Beko, bugün Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile 19.00'da karşı karşıya gelecek. Son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe bugün kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, bugün Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek. Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası saat 19.00'da başlayacak. EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hapoel IBI'yi mağlup ederek normal sezonun bitimine 3 hafta kala çıkışa geçmeyi ve play-off öncesinde form yakalamayı hedefliyor.

Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti. 

