Konya'da uzmanı uyardı! Kanserde bu ikili büyük önem taşıyor
Konya'da uzmanından önemli uyarı. Kanserde erken tanı ve genetik yol haritasının belirlenmesi tedavi sürecinde büyük önem teşkil ediyor.
1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında uzmanlar, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek vatandaşları düzenli tarama ve kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı.
Kanser hastalarında özellikle tanı anında, metastatik anda genetik yol haritası bilinirse uygulanacak tedavinin temelini oluşturacağını belirten Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hacı İbrahim Petekkaya, "Geç kalmadan erken tanı, erken tümörün tanısını ve erken tümörün genetik yol haritasını bilmek hastaya şifa olma açısından önem kazanmaktadır.
Kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer kanseri çok sık görülmekte. Ama baktığınız zaman mesela kolorektal (kolon) kanseri her iki grupta da hem sık görülmekte hem de önemli bir kanser türü olarak bilinmekte" dedi.
Kanser tedavisinde yol haritası önemli
Ailede büyüklerde değil gençlerde kanser varsa endişe duyulması gerektiğini belirten Petekkaya, "Aile içerisinde özellikle gençlerde varsa bundan endişelenmeliyiz. Ya da bu hastalarımızda birkaç kanser birden varsa endişelenmeliyiz. Mesela çok yaşlı büyük annenizde var, bu sizin için endişelendirici ya da korkutucu olmamalı" ifadelerini kullandı.
Petekkaya, kanserde doğru tedavi sürecinin önemine şu sözlerle dikkat çekti
"Tecrübeli genetikle çalışan bir genetik merkezinin tanısıyla verilecek bir tedavi var, bir de klasik merkezlerimizde verilecek bir tedavi var. Bir kere kanserin yol haritasını çizmek zorundasınız. Hastaların hangi mutasyonun DNA ya da RNA'da tümörün çoğalmasına katkı sağladığını görürsek ve erken yakaladığımız bu mutasyonda ona iyi bir akıllı ilaç, hedefli bir tedavi verirsek şansımızın normal klasik kemoterapilerden neredeyse üç ya da dört kat daha fazla faydalı olacağını düşünüyoruz"