Bakan Tekin, Konyalı belediyeye teşekkürlerini sundu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata geçirilmesinde yardımı dokunan Konyalı belediyeye teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların eğitim öğretim hayatına başlarken önce kendi değerlerini tanıyarak ilerlemelerinin önemine parmak bastı.
Bakan Tekin Gaziantep’te gerçekleşen ‘Şehrim Okulum’ protokolü ve lansmanına katılım gösterdi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencinin bütüncül gelişimini destekleyen sanatsal, sportif, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan ücretsiz faaliyetlerin yürütülmesi ve kurs programlarının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması için protokol taslağı hazırlandı.
“Türkiye'nin Binlerce Yıllık Geleneği Var”
Protokol imza töreninden önce açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin binlerce yıllık bir devlet geleneği olduğunu ifade ederek Türkiye modelini eleştirenlere şu sözlerle cevap verdi:
"Türkiye'nin binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Türkiye'nin binlerce yıllık bir toplum, millet geleneği var. Biz diyoruz ki bu gelenek zaten dünyada egemen olduğu dönemde barışı, insan haklarını, adaleti, medeniyeti biz temsil ettik. Bugün yine barışı, adaleti, medeniyeti eğer biz dünyaya getirmek istiyorsak, biz eğer dünyada bu görevleri egemen kılmak istiyorsak adresi başka yerde aramaya gerek yok. Bizim geçmişimizde var.”
“Selçuklu Belediyesinin Desteğiyle Yeni Bir Sürece Giriyoruz”
Bakan Tekin, eğitimin toplumun her alanında, toplumsal yaşamın her anında mutlaka dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
“Çocuklarımız eğitim öğretim hayatına başlarken önce kendi değerlerini tanıyarak başlasınlar istiyoruz. O yüzden biz valiliklerden ve belediyelerden de bizim bu yolculuğumuza destek olmalarını istemiştik. Bu çağrımıza ilk karşılık veren kişi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin. Bbu projenin hayata geçirmesini sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bugün aynı zamanda Konya'da da Selçuklu Belediyesi'yle beraber başlatıyoruz. Her iki belediye başkanımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Eğitim toplumun her alanında, toplumsal yaşamımızın her anında mutlaka dikkat etmemiz gereken bir alan. Çocuklarımıza kendi yaşantımızla, kendi değerlerimizle övünerek örnek olmak durumundayız ki mesafe katedebilelim diyorum” dedi.