Bakan Tekin, Konyalı belediyeye teşekkürlerini sundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların eğitim öğretim hayatına başlarken önce kendi değerlerini tanıyarak ilerlemelerinin önemine parmak bastı.

Bakan Tekin Gaziantep’te gerçekleşen ‘Şehrim Okulum’ protokolü ve lansmanına katılım gösterdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencinin bütüncül gelişimini destekleyen sanatsal, sportif, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan ücretsiz faaliyetlerin yürütülmesi ve kurs programlarının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması için protokol taslağı hazırlandı.

“Türkiye'nin Binlerce Yıllık Geleneği Var”

Protokol imza töreninden önce açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin binlerce yıllık bir devlet geleneği olduğunu ifade ederek Türkiye modelini eleştirenlere şu sözlerle cevap verdi:

"Türkiye'nin binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Türkiye'nin binlerce yıllık bir toplum, millet geleneği var. Biz diyoruz ki bu gelenek zaten dünyada egemen olduğu dönemde barışı, insan haklarını, adaleti, medeniyeti biz temsil ettik. Bugün yine barışı, adaleti, medeniyeti eğer biz dünyaya getirmek istiyorsak, biz eğer dünyada bu görevleri egemen kılmak istiyorsak adresi başka yerde aramaya gerek yok. Bizim geçmişimizde var."

“Selçuklu Belediyesinin Desteğiyle Yeni Bir Sürece Giriyoruz”

Bakan Tekin, eğitimin toplumun her alanında, toplumsal yaşamın her anında mutlaka dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: