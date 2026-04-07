Konyaspor'da topbaşı ne zaman?

Konyaspor’da zorlu Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yeniden başlayacak. Konyaspor 12 Nisan Pazar günü saat 14.30'da Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başlamıştı. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı. Samsunspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Sahada pas çalışması ve rondo ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi. Bugün izin yapacak yeşil-beyazlılar, 8 Nisan Çarşamba günü saat 17.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.