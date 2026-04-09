Konyaspor'dan İl Müdürü Çintimar'a ziyaret

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Konyaspor yönetimi, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Ömer Atiker ile birlikte Başkan Vekili Yunus Derebağ, Genel Sekreter Cengiz Yönet, Asbaşkan Mustafa Damkacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Serkan Yapalı ve Ali Onur Kahraman ile Akademi Genel Koordinatör Bülent Yaldır yer aldı. Konyaspor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve altyapı projeleri ile ilgili görüş alışverişi gerçekleştirildi. Başkan Atiker, ziyaret sonunda İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a 42 numaralı forma takdim etti.