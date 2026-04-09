Başkan Altay'dan Polis Haftası'na özel tebrik

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Mazisi şanla, vazifesi onurla yoğrulan Türk Polis Teşkilatımız, milletimizin huzur kapısıdır. Devletimizin bekası, şehirlerimizin güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan kahraman polislerimiz; hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve toplumsal huzuru koruma noktasında büyük bir sorumluluğu omuzlamaktadır.

Köklü bir geçmişe, güçlü bir teşkilat yapısına ve yüksek bir vazife şuuruna sahip olan Türk Polis Teşkilatımız, 181 yıldır milletimizin emrinde, devletimizin hizmetinde büyük bir sadakatle görev yapmaktadır. Suçla mücadeleden asayişin teminine, trafik güvenliğinden terörle mücadeleye kadar üstlendiği her görevde gösterdiği üstün gayret, her türlü takdirin üzerindedir.

Bu anlamlı hafta vesilesiyle vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 181’inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyorum. Görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.”