Selçuklu Belediyesi'nden dikkat çeken açıklama!

Selçuklu Belediyesi; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimleri kullanılarak şahıslardan ya da kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları için bağış toplandığı konusunda vatandaşları kesin bir dille uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde, belediyemize gelen şikayetlerle; Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak şahıs ve kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları adına bağış talep edildiğine dair bilgilere ulaşmaktayız.

Kötü niyetli ve dolandırıcılık hissi ile banka hesap numaraları ve IBAN numaraları verilmekte, bu hesaplara nakdi yardım talep edilmektedir. Belediye yöneticilerimizin selamları ile aranan işadamı, kurumlar ve hemşehrilerimizden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.

Selçuklu Belediyesi olarak, kanunların elverdiği sınırlar dışında herhangi bir bireysel yardım kampanyasında kesinlikle yer almadığımızı önemle belirtiriz. Hemşehrilerimizin bu tür taleplere karşı duyarlı olmalarını, kötü niyetli kişi veya kişileri derhal emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz.

Ayrıca belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve hemşehrilerimizin iyi niyetini suistimal edenlerin kanun önünde hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

