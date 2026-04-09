Fatih Erbakan'dan Konya Tarım Fuarı'na ziyaret

Fatih Erbakan, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı'nda stantları ziyaret etti, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüşme gerçekleştirdi.

TÜMOSAN'ın standında Konya'da üretilen traktöre binen Erbakan, tarım sektörünün paydaşlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Fatih Erbakan'a merhum babası Başbakan Necmettin Erbakan'ın TÜMOSAN'ın fabrika ziyaretindeki bir fotoğrafını hediye etti.

Erbakan, fuarının çiftçilere ve tüm paydaşlara hayırlar getirmesini şu sözlerle diledi:

"Türkiye'de tarımın da layık olduğu yere gelmesi temenni ederim. Bu vesileyle çok değerli Konya halkını, aziz milletimizi, fuara katılan firmalarımızı ve fuara gelen tüm ziyaretçilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bizlere ev sahipliği yapan TÜMOSAN Genel Müdürümüze ve yetkililerine, çalışanlarına da teşekkür ediyorum."