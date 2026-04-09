Konya'daki uzmandan korkutan yapay zeka açıklaması

Çağımızın yeni teknolojisi yapay zekanın sunucuları, soğutulması ile elektrik tüketimi sırasında ciddi boyutlarda su harcıyor.

Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, yapay zeka için kullanılan suyun gün geçtikçe artığını belirterek, şunları söyledi:

“Yapay zeka sistemlerinin kullanmış oldukları enerji, enerji sistemleri, bunların işletim mekanizmaları, kullanılan tüm cihazların kullanım sırasında tüketmiş oldukları su miktarları önemli. Bu su miktarının 2027 yılında dünya genelinde 4 ila 6 milyar metreküpe ulaşması bekleniliyor. Yapay zeka kullanımı çok ciddi anlamda vazgeçilmez olmaya başladı. Böyle olunca da yapay zekanın olumlu yönde kullanıldığı bütün yönleri hesaba katarsak vazgeçmemiz mümkün değil. Gelecekte de birçok teknolojik yeniliği geliştirmeyi bu şekilde yapacağız. Ancak bu teknolojik gelişmeler sırasında yapay zeka ile de su kullanımının daha verimli bir şekle dönüştürülmesi, bununla ilgili özel sistemlerin geliştirilmesi de mümkün”