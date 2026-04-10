Vali Akın'a anlamlı ziyaret

Vali Akın, Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünü kutlayarak, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemini vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve heyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Türk Polis Teşkilatı’nın 181. yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlayan Vali İbrahim Akın, köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı’nın, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temininde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Konya'daki huzurun ve güvenliğin tesisi için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeline İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek nezdinde teşekkür eden Vali İbrahim Akın, tüm polislere çalışmalarında başarılar diledi.