Konya'ya can suyu olacak seferberlik
Konya'nın Seydişehir ilçesinde daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için yeşil seferberlik gerçekleştirildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kızılca Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde anlamlı etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.
1900 Fidan Toprakla Buluştu
Düzenlenen etkinlikte 1900 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ağaç dikmenin önemini şu sözlerle vurguladı:
"Herkes ağaç dikimi için seferber olmuş. Bu güzel bir birliktelik. Mahalle sakinleri, birlik ve beraberlik içerisinde her yıl fidan dikme etkinliği düzenliyor. Darısı diğer mahallelerimize."
Muhtar Mustafa Yılmaz ise etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, bugüne kadar 13 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.
Etkinliğin ardından fidanlara can suyu verildi.