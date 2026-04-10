Konya'da anlamlı etkinlik gerçekleştirildi

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Konya'da anlamlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Konya Polis Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bırakılıp dualar edildi.

6-10 Nisan arasını Polis Haftası olarak ilan ettiklerini ifade eden Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 181. yıl dönümünü şanla, şerefle idrak ediyoruz. Biz aslında 6-10 Nisan arasını Polis Haftası olarak ilan ettik. Bugün de 10 Nisan son günü. Şehitliğimizi ziyaret ettik. Mevlit programı ile birlikte inşallah kutlama etkinliklerimizi tamamlamış olacağız"

“Polis şehitlerimizin Geride Bıraktıkların Yanındayız”

Konya'da asayişin ve huzurun kalıcı kılınması için gece gündüz 24 saat demeden 7 bin 500 personelle cansiperane bir mücadele verdiklerini söyleyen Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, verdikleri mücadelenin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiklerini belirtti.

Yüksek, şehit polislerin geride bıraktıkları emanetleri olan ailelerinin her daim yanında olduklarını vurguladı.