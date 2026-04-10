Konyaspor'dan İl Emniyet Müdürü Yüksek'e ziyaret

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Vekili Yunus Derebağ, Genel Sekreter Cengiz Yönet, Asbaşkan Mustafa Damkacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Serkan Yapalı ve Ali Onur Kahraman ile Akademi Genel Koordinatör Bülent Yaldır ziyarette hazır bulundu.

Toplumun huzur, refah ve güveni için her türlü şartlarda canları pahasına görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür eden Başkan Ömer Atiker, vatan savunmasında şehit olan polislere Allah’tan rahmet dilerken, gazilere de şükranlarını iletti. Ömer Atiker, İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliklerinin yüksek uyum içerisinde devam edeceğini belirterek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. Başkan Ömer Atiker, ayrıca Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’e çiçek takdim etti.