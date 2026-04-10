1.Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde yarın 3 maç oynanacak. Pazar günü 3 maçın oynanacağı 35. hafta perdesi 13 Nisan Pazartesi günü yapılacak 4 maçla kapanacak. Heyecan giderek yükseldiği ligin 35. hafta maçlarının programı ve görev yapacak hakemler şöyle.
Yarın:
13.30 Sarıyer-Hatayspor: Berkay Erdemir
16.00 Pendikspor-Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Alpaslan Şen
12 Nisan Pazar:
13.30 Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir
16.00 Adana Demirspor-Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler
19.00 Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
13 Nisan Pazartesi:
16.00 Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu