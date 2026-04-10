Konyaspor sol bekini buldu!

Tümosan Konyaspor’da sol bek sorunu devşirme oyuncuyla çözüldü. Dahası, yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu İlhan Palut, son haftalarda sol bek mevkisinde görev verdiği Berkan Kutlu’dan tam verim oldu. Hem savunmada, hem de hücumda başarılı bir performans sergileyen Berkan Kutlu, yeşil-beyazlıların kısa vadede sol bek sorununu çözmüş gibi duruyor. Samsunspor maçı sonrasında bu konuyla değinen Teknik Direktör İlhan Palut, Berkan’a bu mevkide görev vermeye devam edeceğinin sinyallerini vererek şöyle konuştu.

“Sol beklerim de var Arif ve Yasir. Onlara da büyük güven duyuyorum. Ama birkaç haftadır da oluşan bir beraber oynama alışkanlığı var. Şimdi Berkan'a sorsak o da ‘ben orta saha oynamak istiyorum’ diyecek. Ama şöyle bir durumdayız artık; kimsenin girdiği dakikayı oynadığı mevkiyi, işte ben oranın oyuncusuyum ama ben niye oynamıyorum? Bunu hiç kimse tartışmıyor takım içerisinde. Hepimizin ortak hedefi buradan bir yukarı adım atmak ama en azından gelecek maç için inşallah sakatlık hastalık olmazsa Berkan daha yakın duruyor o mevkiye”.