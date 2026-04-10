Dünya Görmeyenler Derneğine Özdağ'dan ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yerel temasları kapsamında Konya’da faaliyet gösteren ve yüzlerce engelli vatandaşın sesi olan Dünya Görmeyenler Derneği Genel Merkezini ziyarette bulundu. Ziyarette Ümit Özdağ’a; Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, Zafer Partisi Konya İl Başkanı Özkan Ataş, İl Başkan Yardımcıları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti. Heyet, Dünya Görmeyenler Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Şahin ve dernek üyeleri tarafından ağırlandı.

Engelli Politikaları Masaya Yatırıldı

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar, erişilebilirlik problemleri ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımını sağlamak amacıyla hazırladığı "Engelli Politikaları" hakkında dernek yönetimine ve üyelerine bilgi verdi.

‘Sorunları Birlikte Aşacağız’

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özdağ, yüzlerce engelliyi temsil eden bir kurumda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Konya’da yüzlerce engelli vatandaşımızı temsil eden Dünya Görmeyenler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, değerli Genel Başkan Mehmet Ali Şahin ve engelli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Engellilerin sorunlarını ve Zafer Partisi'nin bu sorunlara yönelik hazırladığı politikaları konuştuk. Misafirperverlikleri için tüm engelli kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”

Dünya Görmeyenler Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Şahin ise, siyasi liderlerin engelli vatandaşların sorunlarına duyarlılık göstermesinin önemine değinerek, nazik ziyaretlerinden dolayı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

