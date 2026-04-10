Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi şok

Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol diz ön çapraz bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ve Rizespor ile oynanacak lig karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan Asensio’nun, 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile deplasmanda oynanacak Türkiye Kupası çeyrek finali mücadelesinde de görev almasının oldukça düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor. Teknik heyetin planlamasına göre, İspanyol oyuncunun Konyaspor karşılaşmasının ardından oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesai hedefleniyor.