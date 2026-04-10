İşte millilerin rakipleri!

18 Yaş Altı Kadın ve Erkek Milli Takımlarının 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri çekilen kura sonucu belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 Yaş Altı Erkek ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi bugün gerçekleştirildi.

İtalya'nın Porto San Giorgio bölgesinde 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek erkekler müsabakalarında milliler, İtalya, Polonya, Slovenya, Finlandiya, Yunanistan, Sırbistan ve İzlanda ile mücadele edecek. Kadınlar müsabakaları ise 1-12 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Litvanya'da düzenlenecek. Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacağı grup etabında Letonya, İtalya, Polonya, Belçika, İspanya, Çekya ve İzlanda ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek.