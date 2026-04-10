  • Şampiyon Efe, Başkan Kılca'yı ziyaret etti

Şampiyon Efe, Başkan Kılca'yı ziyaret etti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor'un masa tenisinde İspanya'da şampiyon olan milli sporcusu Tahir Efe Şahin'i ağırlayarak büyük başarısından dolayı tebrik etti.

Şampiyon Efe, Başkan Kılca'yı ziyaret etti
Genç sporcu Tahir Efe Şahin, İspanya’da düzenlenen ITTF World Para Future Costa Brava 2026 Turnuvası’nda üstün performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) organizasyonunda milli formayla mücadele eden Karataylı sporcu, Erkekler Klas 7 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.
Bu önemli başarının ardından Tahir Efe Şahin, antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç ile birlikte Başkan Hasan Kılca’yı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

Şampiyon Efe, Başkan Kılca'yı ziyaret etti

Kılca: Tahir Efe Başarılarıyla İlham Veriyor

Hasan Kılca, Tahir Efe Şahin’in İspanya’daki şampiyonluğuyla Türkiye’nin gururu olduğunu belirterek, genç sporcunun azmi ve çalışkanlığıyla bir kez daha göz doldurduğunu vurguladı.

Tahir Efe Şahin’in yalnızca bu turnuvada değil, daha önce de birçok önemli organizasyonda elde ettiği derecelerle istikrarlı bir başarı grafiği çizdiğini ifade eden Kılca, başarılı sporcunun Karatay’ın ve Türkiye’nin gururu haline geldiğini söyledi.
Karatay Belediyespor bünyesinde yetişen sporcuların hem ilçeyi hem de ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Kılca, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarı elde edebilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Kılca, Tahir Efe Şahin’in elde ettiği başarılarla genç sporculara ilham kaynağı olduğunu belirtti ve bu başarıda antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç’ın özverili çalışmalarının da önemli katkı sağladığını ifade etti. Başkan Kılca, Tahir Efe Şahin başta olmak üzere antrenörünü ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, bu tür başarıların artarak devam edeceğini dile getirdi. 
 

