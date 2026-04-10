Kayserispor ile Fenerbahçe 50. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ligde 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 63 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 23 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, bu serisini sürdürerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 50. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan lig maçını sarı-lacivertliler, 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, rakibine 12 maçtır kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların ligde rakip olduğu son 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son lig maçı 3 Kasım 2019'da Kayseri'de oynanan mücadele oldu ve 1-0'lık skorla noktalandı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 23 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 6-2'lik müsabaka en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son 5 lig maçında 30 gol atıldı

Fenerbahçe-Kayserispor arasındaki rekabette son maçlar gollü karşılaşmalara sahne oldu. Ligde yapılan son 5 mücadelede toplam 30 gol atıldı. Fenerbahçe söz konusu maçların 4'ünü kazanırken, berabere biten müsabakada 3-3'lük skor tabelaya yansıdı. Sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verdi. 6 Nisan 2023'te oynanan Türkiye Kupası maçı da 4-1 biterken, taraflar arasında yapılan son 6 maçta 5.83 gol ortalaması yakalandı.

Asensio ve Alvarez sakat

Derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan ve dün hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilen Marco Asensio, forma giyemeyecek. Asensio'nun yanı sıra bireysel saha çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez de kadroda olmayacak.

8 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.