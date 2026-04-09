A Milliler 5'te 0 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Euro Cup kapsamında oynanan 5. maçta Aksaray'da Macaristan ile karşı karşıya geldi. Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede A Milliler, güçlü rakibine 42-23 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, 5 maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Macaristan'a 42-23 yenildi. 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek. A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, “Aslında açık skorda görüldüğü gibi çok istediğimizi yapamadık. 43 gol yemek kötü bir defans anlamına geliyor. Sadece 23 gol atabilmek atakta da istediklerimizi yapamadığımız anlamına geliyor. Ama çalışacağız, gelişeceğiz, elimizden gelenin en iyisini sahaya koyacağız. Önümüzdeki pazar da sıkı bir maç oynayacağız. Danimarka ile oynayacağız. Tabii ki ne ile karşılaşacağımızı biliyoruz ama şunun bilinmesini istiyorum ki oraya sadece zaman kaybetmek için gitmiyoruz. Hentbolumuzu geliştirmek adına kendimize neler katabilirsek bunu almak için gideceğiz dedi.