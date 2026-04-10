Trabzonspor, Alanyaspor virajında

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde iki takım arasında oynanan 19 maçta Alanyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, konuk olacağı Alanyaspor maçını kazanarak yarıştaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililerde, Muçi'nin tedavisi sürerken, takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Batagov'un 11'de olup, olmayacağına Teknik Direktör Fatih Tekke karar verecek.

Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta turuncu-yeşillilerin 8 galibiyeti bulunurken, bordo-mavililer de 6 galibiyet aldı. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un 33 golüne Karadeniz ekibi 28 golle karşılık verdi.

Alanya'da Alanyaspor üstün

İki takım arasında Alanya'da oynanan 9 müsabakada ev sahibi ekip 5 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 2 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Alanyaspor'un 18 golüne, Karadeniz ekibi 11 golle yanıt verdi.
İki takım arasından sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Alanya'da 3 maçtır şansızlık yaşıyor

Karadeniz ekibi, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmada 2-1, 3-1 ve 5-0'lık sonuçlar aldı

