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Sivasspor'da kongre ertelendi! Başkan adayı yok

Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı ve kongre ertelendi

Sivasspor'da kongre ertelendi! Başkan adayı yok
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı ertelendi. Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek genel kurulun 22 Haziran Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, “Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde Sivasspor Başkan ve Yönetim Kurulunun oluşması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de TSO Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemelerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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