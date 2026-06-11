Karatay Belediyespor geleceğin yıldızlarını seçecek

Karatay Belediyespor Kulübü, basketbol branşına yeni yetenekler kazandırmak adına altyapı seçmeleri gerçekleştirecek. Bölgenin genç nüfus potansiyelini sporun birleştirici gücüyle buluşturmayı misyon edinen Karatay Belediyespor, geleceğin profesyonel basketbolcularını yetiştirmek adına harekete geçti. Karatay Belediyespor Basketbol Altyapı Seçmeleri, potanın yeni sultanlarını ve geleceğin dev adamlarını bulmak adına kapılarını sonuna kadar açıyor. Hem kız hem de erkek çocukların yeteneklerini sergileyebileceği seçmeler, spora erişimde fırsat eşitliği sunmak adına tamamen amme hizmeti olarak kurgulandı. Ailelerin bütçelerine yük olmadan, yetenekli çocukların keşfedilmesini sağlayan organizasyona katılım tamamen ücretsiz olacak. Bu durum, spora eğilimi olan ancak imkan bulamayan gençlerin kendilerini en üst seviyede kanıtlamalarına imkan tanıyor.

Seçmeler kapsamında teknik heyet tarafından çocukların sürat, koordinasyon, oyun zekası ve top hakimiyeti gibi temel kriterleri titizlikle incelenecek. Belirlenen standartları karşılayan ve potansiyeli yüksek bulunan adaylar, kulübün lisanslı sporcusu olma yolunda ilerleyerek profesyonel dünyanın kapılarını aralayacak. Sporcuların uzun vadeli gelişim haritalarını çıkaracak olan teknik kadro, Karatay ailesinin yeni üyelerini belirlemek için şimdiden hazırlıklarını en üst seviyede yürütüyor.

Büyük bir merakla beklenen bu dev spor organizasyonunun takvimi ve koordinatları da netleşti. Karatay Belediyespor’un yeni yıldız adaylarını belirleyeceği seçmeler, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kentin modern spor altyapısının en önemli merkezlerinden biri olan Ulubatlı Hasan Spor Salonu ev sahipliğinde düzenlenecek olan seçmelerde, 2014-2018 doğumlu sporcular yeteneklerini sergileyecek. Karışıklığa mahal vermemek ve her çocuğun performansını en adil şekilde değerlendirebilmek adına yaş gruplarına özel saat uygulaması esası benimsendi.

Salon zemininde yaşanacak heyecan dolu takvime göre, seçme maratonunun perdesi saat 13.00’te 2014 doğumlular kuşağı ile açılacak. Ardından hemen sonraki saat diliminde, yani saat 14.00 itibarıyla 2015 doğumlular parkede yeteneklerini gösterme şansı bulacak. Günün ilerleyen saatlerinde tempo düşmeden devam edecek ve saat 15.00 sularında 2016 doğumlular jürinin karşısına çıkacak. Akşamüstü kuşağında ise saat 16.00’da 2017 doğumlular sahada ter dökerken, büyük organizasyonun kapanış etabını saat 17.00’de parkeye adım atacak olan 2018 doğumlular tamamlayacak. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek, profesyonel bir ekibin parçası olmak ve takım ruhunu en derinden hissetmek isteyen tüm minik sporcuların belirtilen saatlerde salonda hazır bulunması gerekiyor.