Bisikletin başkenti Konya'da özel öğrenciler Velespit Müzesi'ni keşfettiler
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hafif Düzey Zihinsel Yetersizliği Olan Lise Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite ve Temel Yaşam Becerileri Gelişimi Projesi' kapsamında bisiklet temalı aktiviteler gerçekleştirildi. Öğrenciler, Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da Türkiye'de alanında tek olan Velespit Müzesi'ni ziyaret ederek, bisiklet kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı.
“TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı” çerçevesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş olduğu proje kapsamında Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde öğrenim gören hafif düzey zihinsel yetersizliği bulunan öğrenciler, Velespit Müzesi’ni ziyaret etti.