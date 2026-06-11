10+4 kuralı Konyaspor'u zorlayacak mı?

Süper Lig’de yeni sezonda uygulanacak yabancı futbolcu kuralı 10+4 olacak. Diğer takımlarda olduğu gibi Tümosan Konyaspor’da da bu kural göz önünde bulundurularak yabancı transferi şekillendirilecek. Süper Lig'de 2026-27 sezonunda yabancı kuralı 10+4 olarak uygulanacak. Kulüpler bir bu kuralın değişmesi ve 12+2 formülünün devamı için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) baskı kurarken, TFF ise bu konuda geri adım atmamaya çalışıyor. TFF, yeni sezon için kadroda yer alacak 10 yabancı oyuncu için herhangi bir kriter belirlemedi. Ancak +4 için oyuncuların 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu tutuldu.

Konyaspor, yeni sezonun planlamasını 10+4 doğrultusunda yürütüyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen yeşil-beyazlılarda Enis Bardhi, Yhoan Andzouana, Morten Bjorlo, Jo Jin-Ho, Jackson Muleka, Blaz Kramer, Sander Svendsen ve Diogo Gonçalves’in sözleşmeleri sürüyor. Marko Jevtovic, Adama Nagalo ve Riechedly Bazoer ile birlikte kiralık transfer Kazeem Olaigbe’nin sözleşmeleri bitti. Bazoer ile yollarını ayıran Konyaspor, bonservisinin yüzde 50 hakkına sahip olduğu Olaigbe’yi de kadroda düşünmüyor. Jevtovic ile yeniden anlaşmak, Nagalo’yu PSV’den kalıcı ya da kiralık olarak transfer etmek isteyen yeşil-beyazlılar bu plan doğrultusunda bugün itibariyle 8 yabancı oyuncuya sahip.

Bu oyunculardan sadece Jo Jin-Ho +4’e uygun. Jevtovic ve Nagalo takıma tekrar kazandırılırsa Konyaspor 9+1 yabancı oyuncuya sahip olacak. Ancak mevcut kadroda başta sol bek ve sol ön mevkileri olmak üzere önemli transfer eksikleri de bulunuyor. Gitmek isteyen Andzouana’nın durumu da belirsizliğini koruyor. Önce belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyen Konyaspor, TFF’nin alacağı karar doğrultusunda +4 kuralına uygun genç ve gelecek vaat eden isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.