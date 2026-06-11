Konya'da trafik kazası can aldı!
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Selçuklu ilçesinde 11.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ayşenur Can, SUV tipi bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- • Akıncılar Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde meydana gelen kazada, hızlı olduğu belirtilen 42 BFH 622 plakalı SUV, Can'a çarparak uzun süre sürükledi.
- • Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Ayşenur Can'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve tahkikat başlatıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Ayşenur Can’a (27), hızlı olduğu belirtilen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFH 622 plakalı SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle uzun süre sürüklenen Ayşenur Can olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşenur Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşenur Can’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.