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Konya'da LGS adaylarından Milli takıma destek

Konya'da 13 Haziran Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrenciler, 14 Haziran Pazar günü 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı destek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'da LGS adaylarından Milli takıma destek
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'da 13 Haziran LGS sınavına girecek öğrenciler, 14 Haziran'daki 2026 FIFA Dünya Kupası maçında A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için yürüdü.
  • Özel okulun 8. sınıf öğrencileri, Sarraflar Çarşısı'ndan Mevlana Meydanı'na marşlar eşliğinde yürüyüp meşaleler yakarak balonlar bıraktı.
  • Öğrencilerden Zeynep Erva Dalkıran, LGS ve Milli Takım'a başarılar dileyerek özellikle Konyalı oyuncu Abdülkerim Bardakçı'ya destek verdi.

Sarraflar Çarşısı'nda toplanan özel bir okulun 8. sınıf öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Mevlana Meydanı'nda meşaleler yakan öğrenciler, LGS sınavında ve Dünya Kupası'nda başarı için edilen duanın ardından gökyüzüne kırmızı kalpli balonlar bıraktı.

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Konya'da LGS adaylarından Milli takıma destek

Öğrencilerden Zeynep Erva Dalkıran, LGS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, şu ifadelerde bulundu:

 "İnşallah herkes istediği puanı alır. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Lütfen Dünya Kupası'nı alıp gelsinler. Konyalı olduğum için özel olarak Abdülkerim Bardakçı'yı çok seviyorum. Onlara başarılar diliyorum." 

AA

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