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Konyaspor'da sponsorluk mesaisi! Tümosan devam edecek mi?

Yeşil-beyazlılarda transfer çalışmalarının yanı sıra sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor

Konyaspor'da sponsorluk mesaisi! Tümosan devam edecek mi?
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Haberin Özeti

  • Konyaspor'da isim ve göğüs sponsorluğunu üstlenen Tümosan'ın yeni sezon anlaşmasını yenileyip yenilemeyeceği henüz netleşmedi.
  • Tümosan, sözleşmedeki opsiyon hakkını elinde bulunduruyor ve geçen sezon 70 milyon TL + KDV karşılığında sponsor olmuştu.
  • Konyaspor yönetimi geçen sezondaki rakamın üzerinde bir beklenti taşırken, iki tarafın yöneticileri yakın zamanda bir araya gelecek.

Tümosan Konyaspor’da yeni sezon kadrosunun oluşturulması adına transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da başta isim sponsorluğu olmak üzere diğer sponsorluklarla ilgili temaslar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda ilk olarak isim ve göğüs sponsorluğunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 2023-2024 sezonundan itibaren Konyaspor’un isim sponsorluğunu üstlenen Tümosan’ın önümüzdeki sezon anlaşmayı yenileyip yenilemeyeceği henüz net değil. Sözleşmedeki opsiyon hakkının Tümosan’a ait olduğu ifade ederken, ilerleyen günlerde iki taraf yöneticilerin bir araya gelerek konuyu netleştirmesi bekleniyor.

Konyaspor'da sponsorluk mesaisi! Tümosan devam edecek mi?

Konyaspor yönetiminin geçen sezonki rakamın üzerinde bir beklentisi bulunurken, Tümosan tarafının nasıl bir teklifle geleceği ise merakla bekleniyor. Bilindiği gibi Tümosan geçen sezon opsiyon hakkını kullanarak 70 milyon TL artı KDV karşılığında isim ve göğüs sponsoru olmuştu. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için opsiyon hakkını elinde tutan Tümosan’ın nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Konyaspor yönetimi isim ve göğüs sponsorluğu dışındaki diğer sponsorluklarla ilgili gelen teklifleri de masaya yatırıyor.

Hüseyin Turgut

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