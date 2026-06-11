Konyaspor'da sponsorluk mesaisi! Tümosan devam edecek mi?

Tümosan Konyaspor’da yeni sezon kadrosunun oluşturulması adına transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da başta isim sponsorluğu olmak üzere diğer sponsorluklarla ilgili temaslar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda ilk olarak isim ve göğüs sponsorluğunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 2023-2024 sezonundan itibaren Konyaspor’un isim sponsorluğunu üstlenen Tümosan’ın önümüzdeki sezon anlaşmayı yenileyip yenilemeyeceği henüz net değil. Sözleşmedeki opsiyon hakkının Tümosan’a ait olduğu ifade ederken, ilerleyen günlerde iki taraf yöneticilerin bir araya gelerek konuyu netleştirmesi bekleniyor.

Konyaspor yönetiminin geçen sezonki rakamın üzerinde bir beklentisi bulunurken, Tümosan tarafının nasıl bir teklifle geleceği ise merakla bekleniyor. Bilindiği gibi Tümosan geçen sezon opsiyon hakkını kullanarak 70 milyon TL artı KDV karşılığında isim ve göğüs sponsoru olmuştu. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için opsiyon hakkını elinde tutan Tümosan’ın nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Konyaspor yönetimi isim ve göğüs sponsorluğu dışındaki diğer sponsorluklarla ilgili gelen teklifleri de masaya yatırıyor.