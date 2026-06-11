Beyhekim Psikiyatri Kliniği'ne 'Bahar' geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği tarafından düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği, psikiyatri servisinde tedavi gören hastaların, AMATEM ve TRSM danışanların yoğun gerçekleştirildi.

Etkinliğe Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Ekrem Akkurt, hastane yöneticileri, çalışanlar, danışanlar ve hasta yakınları katılarak bu özel güne ortak oldular. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler katılımcılardan büyük ilgi gördü. Koro gösterisi TRSM danışanlarının hazırladığı performans dinleyicileri mest etti. Doğaçlama tiyatro, AMATEM ve TRSM danışanlarının birlikte sahnelediği gösteri, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Psikiyatri servisi, AMATEM ve TRSM katılımcılarının kıyasıya yarıştığı ses yarışması büyük beğeni topladı. Programın sonunda Spor Konya ekiplerinin hazırladığı oyunlarla katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin devamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından yapılan yemek ve içecek ikramları, katılımcıların yüzlerini güldürdü. Etkinlik hakkında yapılan açıklamada, "Sosyal etkileşimi, üretkenliği ve birlikte olmanın iyileştirici gücünü destekleyen şenliğimiz, katılımcılarımıza unutulmaz anlar yaşattı. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza; katılımlarıyla bizleri onurlandıran Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'a, desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerimize ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz.”denildi. Şerife Kaya

