Tramvayda taciz iddiası! Yolcular şüpheliyi darbetti

İstanbul Eyüpsultan'da, seyir halindeki tramvayda 17 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Demirkapı durağında indirilen şüpheli polise teslim edildi.

Tramvayda taciz iddiası! Yolcular şüpheliyi darbetti
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • İstanbul Eyüpsultan'da dün öğle saatlerinde T4 tramvayında 17 yaşındaki bir kıza yönelik taciz iddiası gündeme geldi.
  • Durumu fark eden diğer yolcular, şüpheliyi Demirkapı durağında darbederek güvenlik güçlerine teslim etti.
  • Polis merkezine götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, yolcuların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde T4 Topkapı-Mecid-i Selam tramvayın yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen kızı taciz etti.

İstanbul Eyüpsultan'da iddia edilene göre bir şahıs 17 yaşındaki bir kızı taciz ederek rahatsız etti.

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Durumu fark eden yolcular, şüpheliyi darbetti. 

Tramvayda taciz iddiası! Yolcular şüpheliyi darbetti

Eyüpsultan Demirkapı durağında indirilen şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edilerek polise bildirildi. 

Tramvayda taciz iddiası! Yolcular şüpheliyi darbetti

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Tramvayda taciz iddiası! Yolcular şüpheliyi darbetti

‘O SENİN EVLADIN YAŞINDA’

Tramvayın içinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı yolcuların şüpheliye "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk, çocuk" dediği anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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