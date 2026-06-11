SOBE bir başarıya daha imza attı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Meram Şubesi’nde eğitim gören ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 3 öğrenci için mezuniyet sevinci yaşandı.

Vakıfta aldıkları yoğun ve nitelikli eğitimin ardından, ilgili sağlık kurulları ve çocuk psikiyatristleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda otizm raporu kaldırıldı.

Programın açılış konuşan, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, yine çok güzel bir günde bir araya geldiklerini belirtti. Ak, “İlk başlangıçtan beri öğretmenlerimiz başta olmak üzere yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber zorlu bir çalışmanın içine girdik. Hakikaten meşakkatli bir çalışma bu.

Emeği geçen başta ailelerimiz olmak üzere belediye başkanlarımıza, öğretmenlerimize ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma esasen çok teşekkür ediyorum. Bu sayıların artması temennisiyle”dedi.

RAPORU KALDIRILAN ÖĞRENCİ SAYISI 47’YE YÜKSELDİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Pekyatırmacı konuşmasında, “Bu mezuniyet bizim için çok önemli. Aslında SOBE Vakfımız, kuruluşundan itibaren hedeflediği bir işi gerçekleştirmiş oluyor.

Bugün otizm raporu kaldırılan öğrenci sayımız 47 oldu. Otizmle ilgili yaptığımız çalışmalarda küçük yaş grubu bireylerimiz bizim için daha büyük önem arz ediyor. Niye? İşte bugünkü gibi netice alıyoruz, mezun veriyoruz. Ve bundan sonra yine inşallah çok daha rahat bir şekilde normal hayatlarına devam edebilecekler. Bunu temin etmiş olmak çok önemli. O yüzden ben Meram’da görev yapan tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel sonuçları bizlere kazandırdıkları için”şeklinde konuştu.

BAŞKAN ALTAY’DAN TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, SOBE’nin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, özel çocukların mezuniyet sevincini paylaştığını belirtti. Başkan Altay, “Ailelerimizin umudunu büyüten, evlatlarımızın hayatına dokunan SOBE’nin 10. yılında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mezuniyet heyecanı yaşayan evlatlarımızı ve kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyorum”şeklinde konuştu

MEZUNİYET BELGELERİNİ ALDILAR

Konuşmaların ardından öğrenciler Almira Erva Orhan, Ahmet Eren Arıcan ve Mustafa Ortagedik öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkarak mezuniyet belgelerini protokol üyelerinden aldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende eğitmenlere de çiçek takdim edildi. Mezuniyet kepi atma seremonisi ve mezuniyet pastasının kesimiyle program sona erdi. 0-6 yaş arası otizm tanısı almış çocuklara yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı SOBE Meram’da, multidisipliner bir uzman kadro eşliğinde yürütülen eğitim ve terapi çalışmaları yıl boyunca devam ediyor. Öğrencilerin bilişsel, sosyal, iletişimsel ve davranışsal gelişimleri bilimsel temelli araçlarla yakından takip ediliyor.

SOBE Meram bahçesinde gerçekleşen törene; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Atalay, SOBE Vakfı Başkan Yardımcısı Targun Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akcan, Süleyman Oğuz, Zerrin Özel, Süleyman Vehbi Ağırbaşlı, Mehmet Yavaş, Hatice Tulukçu Erkan, Halime Andaç ve Fatma Güllüoğlu Birer ile eğitmenler ve aileler katıldı.