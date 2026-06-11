Karatay'da tüm ilçe ilaçlanıyor

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde yoğun ilaçlama çalışması yürütüyor.

Karatay'da tüm ilçe ilaçlanıyor
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Haberin Özeti

  • Karatay Belediyesi, havaların ısınmasıyla artan sinek ve haşerelere karşı ilçe genelinde periyodik ve yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor.
  • Ekipler, parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar ile okul ve cami bahçeleri dahil birçok noktada görev yapıyor.
  • Halk sağlığını koruma amacıyla yürütülen çalışmalarda vatandaş talepleri değerlendirilirken, ilaçlama sırasında anonslarla tedbir uyarısı yapılıyor.

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla artan sinek, haşere ve zararlıların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde periyodik ilaçlama çalışması yapıyor.  

Karatay'da tüm ilçe ilaçlanıyor

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Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında gece gündüz görev yapıyor. Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen ilaçlama faaliyetleriyle, özellikle yaz döneminde rahatsızlık oluşturan sinek ve haşerelere karşı etkin mücadele gerçekleştiriliyor.

Karatay'da tüm ilçe ilaçlanıyor

VATANDAŞ TALEPLERİ DİKKATE ALINIYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma sahaları, cadde ve sokaklar ile okul ve cami bahçelerinde bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı düzenli olarak zirai ilaçlama çalışmaları yürütüyor.  

Tüm mahallelerde günlük rutin program kapsamında sürdürülen ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler de titizlikle değerlendirilerek iki ayrı ekip tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 

Böylece hem mevcut yeşil dokunun korunması hem de bitki sağlığının sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amaçlanıyor. 

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Karatay Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma temposuyla ilaçlama faaliyetlerini sürdürürken, uygulama sırasında vatandaşların sağlığı ve güvenliği de ön planda tutuluyor. Bu kapsamda ilaçlama yapılacak bölgelerde çeşitli uyarı anonsları yapılıyor. 

Özellikle hastası, küçük çocuğu veya alerjik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istenirken, ilaçlama esnasında ev ve iş yerlerinin kapı ile pencerelerinin kapalı tutulması gerektiği yönünde bilgilendiriliyor.  

Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek, ilaçlama çalışmaları yaz sezonu boyunca planlı ve kesintisiz şekilde sürdürülmeye devam edecek. Karatay Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Karatay için tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız sürüyor. 

Karatay Belediyesi

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