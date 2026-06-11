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YouTube Premium abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyat listesi

YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

YouTube Premium abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyat listesi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerine zam yaparak bireysel paket 119,99 TL'ye, aile paketi 239,99 TL'ye yükselirken öğrenci ve Lite paketleri de 79,99 TL oldu.

YouTube Premium abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyat listesi

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ABD'de yapılan fiyat artışlarının ardından Türkiye'deki kullanıcılar da yeni tarifeyle karşı karşıya kaldı.

Yeni tarifeye göre bireysel abonelik ücreti 79,99 TL’den 119,99 TL'ye, aile paketi 159,99 TL’den 239,99 TL’ye, öğrenci paketi 52,99 TL’den 79,99 TL'ye Premium Lite paketi ise 49,99 TL’den 79,99 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi

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