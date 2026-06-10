Seydişehir'de anlamlı dayanışma

Seydişehir Belediyesi öncülüğünde ve gönüllü vatandaşlar işbirliği ile toplanan Kurban derileri DMD hastası Mehmet Oğuz Haskan’ın tedavisinde kullanılacak. Kurban derisi toplama etkinliğinde, yürekleri ısıtan bir dayanışmaya imza atıldı.

Seydişehir Belediyesi’nin 3 araçla destek verdiği kampanyada elde edilen gelir Mehmet Oğuz Haskan’ın Valilik onaylı hesabına yatırıldı.

Seydişehir Belediye Başkan Hasan Ustaoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, ” Bu kurban bayramında gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yalnızca kurbanlarımız değil, iyiliği birlikteliği paylaştık. Kesilen Kurban derilerini Mehmet Oğuz Haskan adına toplandı. Allah yapılan tüm hayırları kabul etsin. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bu iyilik hareketine destek veren, emeği geçen tüm gönüllülerimize ve bağışlarıyla yavrumuza umut olan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz”şeklinde konuştu.