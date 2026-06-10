Seydişehir'de anlamlı dayanışma

Seydişehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan kurban derileri DMD hastası Mehmet Oğuz Kaskan'ın tedavi sürecinde kullanılacak.

Seydişehir'de anlamlı dayanışma
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Seydişehir Belediyesi öncülüğünde ve gönüllü vatandaşlar işbirliği ile toplanan Kurban derileri DMD hastası Mehmet Oğuz Haskan’ın tedavisinde kullanılacak. Kurban derisi toplama etkinliğinde, yürekleri ısıtan bir dayanışmaya imza atıldı.

Seydişehir Belediyesi’nin 3 araçla destek verdiği kampanyada elde edilen gelir Mehmet Oğuz Haskan’ın Valilik onaylı hesabına yatırıldı. 
Seydişehir Belediye Başkan Hasan Ustaoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, ” Bu kurban bayramında gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yalnızca kurbanlarımız değil, iyiliği birlikteliği paylaştık. Kesilen Kurban derilerini Mehmet Oğuz Haskan adına toplandı. Allah yapılan tüm hayırları kabul etsin. İyilik paylaştıkça çoğalır.  Bu iyilik hareketine destek veren, emeği geçen tüm gönüllülerimize ve bağışlarıyla yavrumuza umut olan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz”şeklinde konuştu. 

Konya trafiğinin acı tablosu! Kazalar peş peşe geldi
Bu Habere de Bak
Konya trafiğinin acı tablosu! Kazalar peş peşe geldi
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Taraftar kombineleri bekliyor! Gözler Konyaspor yönetiminde
Konyalı Vekil Finlandiya'da Türkiye'nin NATO'daki önemini anlattı
Konyalı Vekil Finlandiya’da Türkiye’nin NATO’daki önemini anlattı
Konya, ticarette parlamaya devam ediyor
Konya, ticarette parlamaya devam ediyor
Konya'da MEVKA ve BİK iş birliği ile kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek
Konya'da MEVKA ve BİK iş birliği ile kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek
Konya'da ayakkabı sektörüne can suyu olacak okul
Konya'da ayakkabı sektörüne can suyu olacak okul
Konya'da hububat üreticilerine önemli uyarı!
Konya'da hububat üreticilerine önemli uyarı!