Konya trafiğinin acı tablosu! Kazalar peş peşe geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca Mayıs Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı.

Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde mayıs ayında meydana gelen kazalarda 744'ü ölümlü-yaralamalı, 812'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 143 kişi yaralandı.

Diğer yandan 2026 yılı itibariyle Konya'da 3 bin 131 ölümlü-yaralamalı, 4 bin 34 maddi hasarlı kaza yaşandı. Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybederken 4 bin 736 kişi de yaralandı.