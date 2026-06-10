Fenerbahçe'de hazırlık takvimi netleşti

Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak

Fenerbahçe'de hazırlık takvimi netleşti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Kanarya'nın hazırlık maçlarının programı şöyle:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)
 

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