  • Patpat kazasında yaralanan vatandaş Konya'ya sevk edildi

Konya'nın ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracına bacağını kaptıran vatandaş hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

İHA
Haberin Özeti

  • Konya'nın Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi'nde dün M.Ş. isimli vatandaş, "patpat" olarak bilinen tarım aracına bacağını kaptırarak yaralandı.
  • Yaralı M.Ş.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, coğrafi şartlar nedeniyle hava ambulansı talep edilerek Konya'ya sevk edildi.
  • Hastanede tedavi altına alınan M.Ş.'nin genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde gerçekleşen olay, dün ilçeye bağlı Hamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ sürümü gerçekleştirdiği esnada "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çapa mekanizmasına bacağını kaptıran M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ş. için yörenin coğrafi şartları da göz önünde bulundurularak nakil için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede mahalleye iniş yapan ambulans helikoptere alınan M.Ş., Konya'ya sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ş.'nin genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

