Selçuk Üniversitesi anlamlı kampanya

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya öğrenciler, akademik ve idari personel yoğun bir şekilde ilgi gösterdi.

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya öğrenciler, akademik ve idari personel katılım sağladı.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasının önemini vurgulayan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tugay, “Hastanelerde kan bağışı bekleyen hastalara ihtiyaç duyulan kanın ulaştırılması, tedavi amacıyla kullanılması oldukça önemli. Türkiye Kızılay Derneği, verilen kanların ihtiyacı olan hastalara ulaştırılmasında öncülük ediyor. Eczacılık Fakültesi olarak bu kampanyaya farkındalık kazandırmak istiyoruz” dedi.

Kan bağışında bulunan Eczacılık Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Ömer Barış Türkmen, şu sözlere yer verdi:

 “Kan nakli bekleyen hastalara gerekli kanı ulaştırmada Kızılay Derneği bizim için aracı oluyor. Biz de destek olmak amacıyla arkadaşlarımızla kan vermeye geldik” 

Eczacılık Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Ceylin Efsa Bozkurt ise kan bağışının önemini belirterek kana ulaşan hastalara fayda sağlaması açısından memnuniyet duyduğunu belirtti.
 

